Listini europei in ordine sparso. Frena Milano

(Teleborsa) -In luce gli energetici sul balzo del petrolio sopra i massimi degli ultimi 6 mesi, a seguito della decisione del presidente americano Trump di isolare l'Iran . Il prezzo dell'oro nero (Light Sweet Crude Oil) raggiunge 65,55 dollari per barile (+2,42%).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,125. Stabile l'a 1.272,8 dollari l'oncia.In salita lo, che arriva a quota +263 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,68%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,24%, lieve rialzo per, che sale di un frazionale +0,33%, piccola perdita per, che scambia con un -0,23%.; sulla stessa linea il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 23.881 punti. Poco sotto la parità il(-0,4%); senza direzione il(-0,03%).Buona la performance a Milano dei comparti(+3,68%),(+1,84%) e(+0,72%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,03%),(-1,91%) e(-1,69%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,72%),(+3,32%),(+2,18%) e(+0,91%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,96%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,90% nonostante la vittoria anticipata del Campionato . In caduta libera, che affonda del 2,59%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,47 punti percentuali.Tra i(+1,71%),(+1,51%),(+1,38%) e(+1,28%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,19%. Seduta drammatica per, che crolla del 3,13%. Sensibili perdite per, in calo del 2,91%. In apnea, che arretra del 2,65%.