SEAS sottoscrive accordo con Engim Lombardia

(Teleborsa) -, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta Ryanair sul territorio italiano, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con(Ente accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale e per i Servizi al Lavoro) che prevede la presa in carico di n. 4 allievi, ai quali verrà offerto uno stage semestrale retribuito nell’ambito delle varie attività manutentive che si svolgono negli hangar dell’aeroporto di Orio al Serio. Lo stage, che sarà avviato nel mese di maggio 2019, comprende anche la gestione del magazzino dei componenti aeronautici.SEAS, massimamente impegnata nella ricerca e nell’avviamento alla formazione di figure in possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività di manutenzione aeronautica, ha rivolto la propria attenzione a Engim, che nel 2012 ha avviato a Brembate Sopra il corso di Operatore Riparazione Veicoli a motore - Manutenzione Aeromobili, dimostrando di avere portato i propri allievi a un livello di preparazione adeguato alle necessità di formazione diretta nel contesto delle attività di manutenzione aeronautica.“Il percorso di apprendistato offerto alle quattro giovani figure professionali formatesi in Engim risponde alla strategia di individuare i contesti in grado di rispondere ai fabbisogni e accompagnare le esigenze di continua espansione delle attività di manutenzione delle flotte aeronautiche – sottolinea– L’accordo di collaborazione con Engim dimostra la nostra volontà di accompagnare la crescita del settore, anche dopo la creazione nell’autunno 2018 da parte di SEAS della Aircraft Engineering Academy, la prima accademia italiana di alta formazione per tecnici aeronautici specializzati nella manutenzione degli aeromobili”.“L’acquisizione di nostri allievi nel contesto lavorativo di SEAS è motivo di orgoglio e grande soddisfazione – dichiara Giuseppe- A partire da questa collaborazione metteremo a disposizione tutte le nostre risorse per rispondere al meglio alle esigenze del polo manutentivo di Orio al Serio”.