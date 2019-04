A Sustainable Year: CNH Industrial presenta i suoi highlight per il 2018

CNH Industrial

(Teleborsa) -, pubblicando la terza edizione di, un'opera che illustra i risultati più importanti ottenuti nel 2018 nel campo della sostenibilità dall'Azienda e da tutti coloro che partecipano alle sue attività.La guida in stile magazine presenta storie provenienti da un'ampia gamma di settori e aree geografiche in cui opera l'Azienda, realizzando prodotti e progetti innovativi, e raccoglie esempi reali di come questi vengono sviluppati e utilizzati per ridurre gli impatti ambientali e migliorare la qualità della vita di clienti, dipendenti e comunità locali in tutto il mondo. A Sustainable Year offre uno spaccato delle numerose iniziative realizzate durante questo periodo di dodici mesi e contiene interviste con le persone direttamente coinvolte, che mostrano come i dipendenti di CNH Industrial siano fondamentali nel perseguimento costante degli obiettivi del Gruppo per un presente migliore e un futuro più sostenibile.. I progetti principali descritti all'interno di queste sezioni includono il supporto continuo alla ONG Gente de Bem in Brasile, che sostiene studenti/adolescenti provenienti da aree svantaggiate; un esempio di economia circolare grazie agli autobus a biometano IVECO BUS a Lilla, nella Francia del Nord; e la crescente importanza delle nuove tecnologie in agricoltura, con l'attenzione dell'Azienda verso la digitalizzazione e l'automazione, che contribuiscono a creare un modo più efficiente e sostenibile di nutrire il mondo.CNH Industrial si conferma per l'ottavo anno consecutivo leader di settore nei Dow Jones Sustainability World and Europe Indices.