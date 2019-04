FILA consolida la propria strategia di crescita

Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

(Teleborsa) -S.p.A. () ha sottoscritto con il gruppoun accordo di distribuzione mondiale in esclusiva dei prodotti a marchioa partire da gennaio 2020.Dal 1492, ARCHES® rappresenta la carta più utilizzata per le arti creative, Van Gogh, Matisse, Chagall, Picasso, Braque, Miro, Dali, Warhol, Alechinsky, tra gli altri, oltre a grandi editori d'arte, l'hanno scelta. Famosi in tutto il mondo, i prodotti ARCHES® sono utilizzati da una moltitudine di artisti ed editori in ogni continente."Oggi la posizione strategica del Gruppo è senza dubbio molto più solida e garantisce al marchio ARCHES® uno sviluppo rilevante anche in nuovi mercati quali la Cina e l’India - ha dichiarato dichiaraCEO di FILA - . Questo accordo rappresenta un ulteriore passo verso l'aggregazione di un settore tutt'ora molto frammentato".