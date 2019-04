Azimut insiste su massimi da oltre 1 anno su attesa trimestre boom

Azimut

(Teleborsa) - Buona giornata per, che resta prossimo ai massimi da un anno a 17,69 euro con un rialzo dello 0,43%. Il titolo è in battutache saranno pubblicati il prossimo, per i quali le attese sono molto positive.Il Presidente del gruppo attivo nel risparmio gestito,, in occasione dell'assemblea,. "Tra i migliori nella storia di Azimut", ha detto il manager. Poi, Giuliani ha confermato la, affermando cheL'assemblea ha affidato la gestione della banca ad un team di cinque amministratori delegati aventi tutti le deleghe operative, fra cui Gabriele Blei che sarà CEO, Paolo Martini DG e Alessandro Zambrotti CFO.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17,81 Euro e primo supporto individuato a 17,56. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,06.