Sogefi (CIR), i risultati del primo trimestre 2019

Sogefi

(Teleborsa) -(Gruppo CIR) ha chiuso il primo trimestre 2019 con ricavi pari a 389,9 milioni, in calo del 2,9% a cambi costanti e del 4% a cambi storici, rispetto al corrispondente periodo del 2018, "conseguendo comunque un andamento migliore del mercato di riferimento".L' Ebitda è ammontato a 41,3 milioni, rispetto a 48,8 milioni nel primo trimestre 2018; la redditività è passata dal 12% al 10,6%. L'Ebit è stato pari a 11,3 milioni a fronte di 22,6 milioni del primo trimestre 2018 e rappresenta il 2,9% dei ricavi."Il primo trimestre è stato, come da previsioni, difficile per i mercati automobilistici., in diminuzione del 6,7% nel primo trimestre 2019 - ha commentato. La redditività ha invece risentito dei minori volumi e della riduzione dei margini nella Filtrazione e nelle Sospensioni".