Beghelli, finalizzata la cessione di Beghelli Canada

Beghelli

(Teleborsa) - Sulla base del Piano 2019-2023 orientato sulla rifocalizzazione in Europa, il Gruppoha deciso di accettare la proposta di acquisto ricevuta da una Newco, 11302264 Canada Inc, controllata da Ascot Capital Group, che a sua volta controlla Standard-Stanpro, per la, con sede a Markham (Ontario), che produce e vende apparecchi di illuminazione, prevalentemente per il mercato locale.L'operazione ha inoltre una propria positiva valenza industriale in quanto sono stati stipulati con l’acquirente accordi commerciali a lungo termine che prevedono fra l’altro l’uso del marchio Beghelli, per mezzo dei quali il Gruppo Beghelli:- Continua - ai medesimi termini e condizioni - a fornire alla società canadese i prodotti e i componenti attraverso Beghelli Spa e le controllate Beghelli Elplast e Beghelli China e- continua ad assicurarsi l’approvvigionamento per quantitativi predefiniti di prodotti destinati al mercato USA., soggetto ad aggiustamenti sulla base del bilancio alla data del closing., prima dei costi accessori legati alla vendita e dell’eventuale aggiustamento prezzo basato sulla situazione contabile effettiva alla data del closing. La plusvalenza, così come previsto dalla normativa in vigore (art 87 del TUIR) sarà tassata in regime di “Partecipation Exemption” con un onere fiscale atteso non significativo.Dal punto di vista finanziario, la liquidità derivante dalla cessione consentirà al Gruppo di rafforzare la posizione finanziaria netta, attraverso una riduzione dell’esposizione debitoria e successiva maggior disponibilità di risorse per investimenti industriali e commerciali, a sostegno della leadership del brand in Europa e finalizzati all'incremento della marginalità.