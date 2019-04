Borse europee riflessive in attesa Fed

S&P-500

(Teleborsa) -, con gli addetti ai lavori concentrati sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve che inizia oggi e termina domani con l' annuncio sui tassi di interesse Buone notizie per l' Italia, uscita dalla recessione tecnica Negativa la borsa americana, con l'che segna un calo dello 0,36%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) sale dello 0,46%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +255 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,56%.incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, sottotonoche mostra una limatura dello 0,30%, senza slancio, che negozia con un +0,10%., proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 23.925 punti. Pressoché invariato il(+0,14%), come il FTSE Italia Star (0,0%).In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,82 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i contratti si sono attestati a 188.754, rispetto ai precedenti 201.504, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.Su 220 titoli trattati in Piazza Affari, 102 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 101. Invariate le rimanenti 17 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,77%),(+1,21%) e(+1,02%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,77%),(-0,45%) e(-0,42%).di Milano, troviamo(+3,01%),(+2,51%),(+2,50%) e(+2,18%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su-1,80%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,42%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,15%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,07%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,41%),(+2,57%),(+2,53%) e(+2,39%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,10%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,36%. Affonda, con un ribasso del 3,15%. Crolla, con una flessione del 2,56%.