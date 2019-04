Piaggio Aero, domani pubblicazione invito per manifestazione interesse

(Teleborsa) -o per l'effettuazione di operazioni attinenti alla sua ristrutturazione, così come previsto dalla legge Marzano". A comunicarlo è una ufficiale dell'azienda con sede a Genova e Villanova d'Albenga, in amministrazione straordinaria dal 3 dicembre scorso.Dall'azienda fanno sapere che è statadove potrà essere anche consultata una breve presentazione di Piaggio Aerospace."L'obiettivo di questa azione – spiega Nicastro – è semplicementee, conseguentemente, avviare le successive iniziative previste dalla legge". Il "primo sondaggio" da parte di Nicastro è, dunque, finalizzato, come prevede la legge Marzano, a verificare l'interesse del mercato, in alternativa all'acquisizione, per l'effettuazione di operazioni attinenti alla ristrutturazione dell'azienda ligure., dovranno pervenire in italiano o in inglese al Commissario Straordinarioa mezzo e-mail all'indirizzo piaggioaeroamministrazionestraordinaria2@pec.piaggioaero.it.