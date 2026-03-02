Francoforte: scambi negativi per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di motori aeronautici
, in flessione del 3,45% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MTU Aero Engines
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di MTU Aero Engines
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 347 Euro con area di resistenza individuata a quota 357,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 341,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)