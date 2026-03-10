Francoforte: balza in avanti MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di motori aeronautici
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,35%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MTU Aero Engines
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di MTU Aero Engines
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 346,9 Euro. Prima resistenza a 351,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 344,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)