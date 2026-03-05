Francoforte: nuovo spunto rialzista per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di motori aeronautici
, in guadagno del 2,25% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di MTU Aero Engines
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di MTU Aero Engines
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 356,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 368,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 349.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)