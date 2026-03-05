Milano 14:15
Francoforte: nuovo spunto rialzista per MTU Aero Engines

Francoforte: nuovo spunto rialzista per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di motori aeronautici, in guadagno del 2,25% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di MTU Aero Engines è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di MTU Aero Engines suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 356,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 368,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 349.

