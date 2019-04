Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.554,39 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che archivia la seduta a 2.943,03 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(+0,16%); in moderato rialzo lo(+0,22%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,93%) e(+0,85%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,63%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,90%),(+1,45%),(+0,94%) e(+0,86%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,52%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,93%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,78%.Altra i, si posizionano(+2,69%),(+2,52%),(+2,16%) e(+2,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,76%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,52%.Sensibili perdite per, in calo del 2,31%.scende dell'1,97%.