Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

Intel

Dowdupont

Walt Disney

Caterpillar

United Technologies

Tesla Motors

Qualcomm

American Airlines

Advanced Micro Devices

Kraft Heinz

Vertex Pharmaceuticals

Workday

Autodesk

(Teleborsa) -, mentre sembra essere in dirittura d'arrivo un accordo commerciale con la Cina . L'indiceriporta una variazione pari a -0,11%, sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'a 2.923,14 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,11%), come l'S&P 100 (0,0%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,46%.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,69%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,84%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,23%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,73%.(+4,39%),(+2,18%),(+1,92%) e(+1,83%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,81%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,32%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,16%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,01%.