Tirano le due ruote: mercato continua ad accelerare in vista dell'estate

(Teleborsa) -, che ad aprile fa segnare ununità. Crescita a due cifre per lecon 12.645 pezzi, mentre il compartototalizza 14.209 unità. In ripresa significativa anche i, le cui registrazioni si attestano a 1.724 unitàgrazie soprattutto aiche hanno beneficiato dell'. Il mese di aprile sviluppa circa il 12% dei volumi annuali in Italia."L’inizio della stagionalità del mercato in aprile conferma un dato positivo che dura ormai da 9 mesi consecutivi. In particolare i primi 4 mesi di quest’anno hanno visto un trend sostanzialmente equilibrato sia per le moto che per gli scooter", sottolineaPresidente di Confindustria ANCMA, l'associazione che rappresenta le società operanti nel settore del ciclo, motociclo ed accessori., afferma citando però il persistere di alcuniquali l'economia "appena al si sopra della stagnazione", l'effetto dazi che frena l'export e la domanda debole dei consumatori italiani.Nel complesso, ilchiude con: le moto fanno segnare un +15,5% e gli scooter un +15,2% di immatricolazioni, mentre le registrazioni dei "cinquantini" segnano un +2,2%, grazie soprattutto ai veicoli elettrici che per l'effetto incentivi hanno più che raddoppiato i volumi a 871 unità.