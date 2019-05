Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente dopo il finale timidamente negativo di Wall Street Riflettori puntati sulle statistiche del mercato del lavoro statunitense , che verranno pubblicate nel primo pomeriggio.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,116. Poco mosso l', a quota 1.269,8 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,68% dopo il tonfo di ieri (2 maggio 2019) sulle tensioni in Venezuela e Iran Sulla parità lo, che rimane a quota +252 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,55%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,35%, sostanzialmente tonica, che registra una plusvalenza dello 0,60%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,34%.mentre, al contrario, incolore il, che continua la seduta a 23.815 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,04%), come il FTSE Italia Star (0,2%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,04%),(+0,76%) e(+0,48%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,58%.di Milano, troviamo(+1,61%),(+1,55%),(+1,26%) e(+1,02%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,58% dopo la trimestrale . Vendite su, che registra un ribasso dell'1,14%.Tra i(+3,13%),(+2,65%),(+1,56%) e(+1,45%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,97%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,78%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,44%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,21%.