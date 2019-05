Alitalia, Filt-Cgil: preoccupa altra proroga. Di Maio ci convochi

(Teleborsa) -, sottolineando come "nel frattempo la cassa continua ad erodersi e non si vede una soluzione chiara definita e di prospettiva futura per la compagnia e per gli 11 mila lavoratori".. Dal Ministro ci attendiamo anche la conferma che, come più volte annunciato e come chiediamo da mesi,. Le ragioni dello sciopero di 24 ore del prossimo 21 maggio di tutti i lavoratori del settore sono tutte confermate".