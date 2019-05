Tesmec, fatturato in crescita nel primo trimestre

Tesmec

(Teleborsa) - Al 31 marzo 2019, il Gruppoha realizzato, in crescita del 6,6% rispetto ai 46,7 milioni al 31 marzo 2018 e del 4,5% a cambi costanti. A tale risultato - spiega la società - hanno contribuito in modo diverso i tre settori di attività, con un "".L' Ebitda risulta pari a 5,7 milioni di euro, rispetto ai 6,1 milioni euro di Ebitda al 31 marzo 2018. Il(Ebit) è pari a 1,5 milioni di euro, rispetto ai 2,8 milioni di euro dello stesso trimestre di un anno fa.L'al 31 marzo 2019 si è attestato a 1 milione di euro contro gli 1,1 milioni di euro al 31 marzo 2018.L’16 è pari a 92,6 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 77,7 milioni di euro al 31 dicembre 2018 ma in miglioramento rispetto ai 98,7 milioni di euro al 31 marzo 2018.: una, un recupero delle marginalità ed unFinanziario Netto.