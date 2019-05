Airbus, il 24 luglio da Kourou lancio secondo satellite di SpaceDataHighway

(Teleborsa) -che "partirà" dal Centro Spaziale dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea) diUna volta posizionato sopra l'Europa, fornirà un back-up ridondante per il sistema SpaceDataHighway,e sarà in grado di trasmettere simultaneamente i dati provenienti da due satelliti di osservazione.Questo secondo satellite. Il tasso di affidabilità ha raggiunto il 99,5% e le connessioni avvenute con successo hanno scaricato oltre 1 petabyte di dati., permanentemente fissati al di sopra di una rete di stazioni terrestri in grado di trasmettere dati ad una velocità di 1,8 Gbit/s., un processo che normalmente richiederebbe diverse ore. In questo modo, si può triplicare la quantità di dati, immagini e video trasmessi dai satelliti di osservazione e riprogrammare la loro missione in qualsiasi momento e in pochi minuti.. Dotato di tre terminali di comunicazione laser,e amplierà notevolmente la propria copertura.Dal 2021 i satelliti di osservazione terrestre Pleiades Neo inizieranno a utilizzare la SpaceDataHighway.).. Airbus detiene, opera e fornisce servizi commerciali per SpaceDataHighway. La piattaforma del satellite EDRS-C, fornita da OHB System AG, trasporterà inoltre un carico utile dell’operatore Avanti Communications.. Airbus offre la gamma di aeromobili di linea più completa sul mercato.è inoltre un leader europeo nel mercato degli aeromobili per il rifornimento in volo, da combattimento, per trasporto e missioni ed. Infine, nell’ambito degli elicotteri, Airbus offre le soluzioni civili e militari più efficienti al mondo.