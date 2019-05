Borse europee giù. Bene invece Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - In un panorama europeo negativo, si registra, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. L'attenzione degli investitori è tutta rivolta alla pubblicazione delle previsioni economiche di primavera di Bruxelles.L'è sostanzialmente stabile su 1,12. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.281,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 61,78 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +258 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,57%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,3%, spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,70%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,42%.; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 23.513 punti. Leggermente positivo il(+0,64%), come il FTSE Italia Star (0,7%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,91%),(+1,68%) e(+1,32%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,63%.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 3,46%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,52%.Svettache segna un importante progresso del 2,26%.Vola, con una marcata risalita del 2,03%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,63% dopo la trimestrale e la possibile uscita di Unicredit Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,57%),(+2,54%),(+2,38%) e(+2,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,05%.scende dell'1,45%.Calo deciso per, che segna un -1,79%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,94%.