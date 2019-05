Turchia, voto a Istanbul da rifare: lira a picco

(Teleborsa) -con indice ai minimi da inizio dell'anno dopo la decisione dell'alto comitato elettorale turco diLa notizia ha scosso non solo l'intero Paese ma anche la comunità internazionale: i giudici hanno stabilito, con una sentenza inappellabile, di rimandare al voto la città il prossimo 7 luglio per presunti brogli dopo la vittoria dell'opposizione alle elezioni dello scorso 31 marzo.che ha definito la scelta del comitato "un passo importante nel rafforzamento della democrazia", allargando così il divario tra governo e opposizione.La reazione dei mercati non si è fatta attendere, con l'indice di riferimento della Borsa di Istanbul in calo dell'1,60% e il crollo della valuta:, mentre il minimo assoluto della valuta turca risale allo scorso agosto, quando il dollaro toccò quota 7 lire.