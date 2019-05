Brunello Cucinelli, ricavi primo trimestre pari a 160,4 milioni: +8,1%

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Il primo trimestre disi chiude conpari a 160,4 milioni di Euro in crescita dell'8,1% a cambi correnti (+7,1% a cambi costanti) rispetto ai 148,3 milioni di Euro dello scorso anno."Non possiamo che essere molto,, che ha proseguito in un lineare, solido e ponderato percorso di crescita in tutti i canali e mercati nei quali siamo presenti. Questo è quanto emerge dai molto buoni sell-out della collezione Primavera - Estate 2019" - ha commentato-. "In considerazione dell’ottima raccolta ordini Autunno-Inverno 2019, sempre cercando di lavorare in serenità e armonia,".. Mercato: crescita del 4,2%, con vendite che salgono a 28,4 milioni di Euro rispetto a 27,2 milioni di Euro al 31 marzo 2018, e un’incidenza del 17,7% sul totale.: aumento pari all'8,7%, con ricavi che raggiungono 52,1 milioni di Euro rispetto ai 48,0 milioni di Euro dello scorso anno, con un peso del 32,5%.: ricavi in crescita del 9,2%, raggiungendo i 46,4 milioni di Euro rispetto ai 42,5 milioni di Euro del primo trimestre 2018, con un’incidenza del 28,9%.: fatturato in aumento del 12,7% e pari a 15,4 milioni di euro, rispetto ai 13,7 milioni di Euro al 31 marzo 2018, con un’incidenza del 9,6%.: aumento del 6,4%, con ricavi che raggiungono 18,1 milioni di Euro rispetto ai 17,1 milioni di Euro dello scorso anno, con un’incidenza dell’11,3%.