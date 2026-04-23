Cucinelli, ok da soci a bilancio e dividendo di 1,04 euro. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Brunello Cucinelli , casa di moda quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo pari a 1,04 euro per ciascuna azione. La data di stacco della cedola numero 12 sarà il 18 maggio 2026, con pagamento dal 20 maggio 2026.



I soci hanno nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinando in 15 il numero dei componenti e fissando la durata dell'incarico per il triennio 2026-2028. Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Foro delle Arti sono stati nominati amministratori: Brunello Cucinelli, Riccardo Stefanelli, Luca Lisandroni, Camilla Cucinelli, Carolina Cucinelli, Giovanna Manfredi, Ramin Arani, Maria Cecilia La Manna (indipendente), Stefano Domenicali (indipendente), Guido Maria Barilla (indipendente), Chiara Dorigotti (indipendente), Andrea Pontremoli, Anna Vivolo (indipendente), Giuseppe Labianca, Katia Riva (indipendente). L'assemblea ha nominato il Brunello Cucinelli presidente.



Il neo-eletto CdA ha conferito al presidente Brunello Cucinelli deleghe in materia di stile, creatività e comunicazione confermandolo nel ruolo di Direttore Creativo. Sono stati confermati quali amministratori delegati e CEO Luca Lisandroni e Riccardo Stefanelli, conferendo a Luca Lisandroni deleghe per l'area Mercati e a Riccardo Stefanelli deleghe per l'area Prodotto e Operations. Il CdA ha inoltre confermato Camilla Cucinelli e Carolina Cucinelli nel ruolo di Vice Presidenti. Nominata Maria Cecilia La Manna quale Lead Independent Director.

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