Piazza Affari: in calo Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il re del cachemire , con una flessione del 2,88%.



Il trend di Brunello Cucinelli mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo del gruppo di Solomeo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 84,46 Euro con primo supporto visto a 82,02. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 80,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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