Mercato americano positivo

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street si porta sopra la parità attorno al giro di boa mentreper evitare l 'aumento dei dazi sui beni cinesi che scatteranno proprio alla fine di questa settimana.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,33%; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,29%, portandosi a 2.892,53 punti. In frazionale progresso il(+0,31%), come l'S&P 100 (0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,49%),(+0,44%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,90%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,51%),(+1,39%),(+0,96%) e(+0,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,75%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.(+2,85%),(+1,88%),(+1,84%) e(+1,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,59%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,46%.