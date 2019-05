Banco BPM in picchiata dopo la trimestrale

Banco BPM

banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

FTSE MIB

Banco BPM

(Teleborsa) - In forte ribasso, che mostra un disastroso -6,14% sulla borsa milanese all'indomani della diffusione dei conti trimestrali . La Banca ha chiuso il periodo con un utile di 150,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 223,3 milioni dello stesso periodo del 2018.Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno tagliato la raccomandazione da hold a reduce, lasciando il prezzo obiettivo a 1,8 euro.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,831 Euro con area di resistenza individuata a quota 1,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,805.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)