Diasorin, approvata trimestrale al 31 marzo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda impegnata a livello globale nella produzione di test diagnostici, si è riunito oggi nella città di Saluggia, in provincia di Vercelli, sotto la Presidenza del Dott. Gustavo Denegri, per esaminare ed. Nel periodo analizzato il Gruppo ha riportato undi euro, in crescita dell'1,4% rispetto allo stesso periodo del 2018 a cambi costanti. Il positivo andamento delle vendite di Gruppo è stato fortemente impattato da minori vendite molecolari del test dell'influenza, principalmente negli Stati Uniti, risultato di un confronto penalizzante con il 1° trimestre 2018, caratterizzato da una stagione influenzale eccezionalmente severa. Al netto di tale effetto, il fatturato registra una crescita del 6,5% e del 4,1% a cambi costanti.L'effetto cambi ha inciso positivamente sul fatturato del trimestre per un importo pari a circa € 4,1 milioni.invecein crescita del 6,6% e del 3,4% a cambi costanti, con un'incidenza sul fatturato del 39,6% e del 39,3% a cambi costanti.ha invece ottenuto un valore di, incrementando quello del primo trimestre dell'anno precedente del 4,4% ed avendo un'incidenza sul fatturato del 31,0%.è stato invece disegnando un 5,4% in più rispetto al periodo di confronto mentre la posizione finanziaria netta si è attestata a 78,3 milioni al 31 marzo, rinvigoritasi di tre milioni dai 75,3 al 31 dicembre 2018.L'impatto negativo derivante dall'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 16 pari è stato pari a 32,2 milioni.Infine ilè si è portato anel 1° trimestre 2019 mentre era di 27,8 nel 1° trimestre 2018.Il Piano Industriale della Società per il triennio 2019 – 2022 verrà sottoposto il 10 giugno 2019 all'esame del Consiglio di Amministrazione.