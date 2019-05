In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sull' acuirsi delle tensioni commerciali tra USA e Cina Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,119. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%.Sale lo, attestandosi a +272 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,66%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%, piccola perdita per, che scambia con un -0,24%, e sotto pressione, che accusa un calo dell'1,08%.: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, ilperde lo 0,79%, continuando la seduta a 23.028 punti. Leggermente negativo il(-0,6%); pressoché invariato il(-0,19%).(+1,26%) e(+1,15%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,29%),(-1,37%) e(-1,29%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+6,4%) all'indomani della trimestrale Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,23%.Effervescente, con un progresso del 2,20%.avanza dell'1,73%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,60% dopo i conti Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,26%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,81%.In caduta libera, che affonda del 2,63%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,61%),(+1,55%),(+1,46%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,51%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,63 punti percentuali, dopo la diffusione della trimestrale Seduta drammatica per, che crolla del 2,40%.Sensibili perdite per, in calo del 2,16%.