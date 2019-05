RCS, i risultati del primo trimestre

RCS

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre 2019 conconsolidati che si attestano a 206,2 milioni, in decremento di 10,1 milioni rispetto al 31 marzo 2018. La variazione - spiega la società - è riconducibile a "ricavi editoriali per -4,5 milioni e ricavi pubblicitari per -6,2 milioni, per effetto di un andamento del mercato pubblicitario, in particolare in Italia, inferiore rispetto alle aspettative".L' Ebitda si attesta a 22,6 milioni mentre l'Ebit è pari nel trimestre a 9,9 milioni di Euro.Ildi Gruppo dei primi tre mesi 2019 ammonta a 4,9 milioni (positivo per 6 milioni al 31 marzo 2018).L’si attesta a 158,2 milioni (-29,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2018).. Il Gruppo conferma ", consentendo un’ulteriore significativa riduzione dell’Indebitamento Finanziario Netto", ma avverte che "