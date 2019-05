Fisco, arriva la Lotteria degli scontrini: vincite fino a un milione di euro

(Teleborsa) - Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha invocato l'intervento dellache presto potrebbe presentarsi sotto forma diUn’idea che potrebbe sembrare bizzarra pensata però per contrastare una piaga in continua crescita comeSta per arrivare, infatti, la. A tanto ammontano le vincite previste dalla nuova lotteria degli scontrini rilanciata dal decreto fiscale di fine anno pronta ad entrare in vigore il. L’obiettivo è duplice:a chiedere locomunicare il proprio- Si tratta dicalcolati sulla base dello scontrino. La “giocata” minima sarà dPer ogni euro speso, dunque, potremmo partecipare conViaggia sulancheSecondo quando prevede la norma istitutiva della lotteria dello scontrino, infatti, gli acquisti effettuati con bancomat e carte di credito-debito daranno diritto, ai fini del calcolo dei biglietti virtuali,dell’importo speso.- Sarà il contribuente a dover dichiarare di voler partecipare alla lotteria degli scontrini chiedendo al commerciante di turno (o al libero professionista)Tutte le informazioni raccolte che andranno a confluire in una sorta di database dal quale, prima ogni mese e poi a fine anno, verrannoNon potranno partecipare i, sprovvisti di codice fiscale.