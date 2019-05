Digitouch acquista Meware

DigiTouch

(Teleborsa) -rafforza ulteriormente la propria offerta in ambito Digital Transformation attraverso l'acquisizione di. La società specializzata nel Mar-Tech, ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante finalizzato all'acquisto dell'azienda di progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche, attiva sul mercato italiano dal 2010, e che vanta un importante portafoglio di clienti operanti in ambito Finance, Energy, Utilities e PA.Meware ha un’elevata specializzazione nei servizi sulle piattaforme di middleware, sulle architetture Services Oriented Architecture (SOA) e sulle soluzioni di Business Analytics. La specializzazione e la profondità delle competenze sono i due cardini della strategia di differenziazione di Meware, che si propone di fornire ai Clienti un’offerta specializzata di servizi e soluzioni “turn-key”., corrispondente ad un Enterprise Value per il 100% di Euro, con pagamento in contanti previsto nel prossimo mese al completamento di alcune condizioni sospensive.. Il restante 40% verrà acquistato in due tranche rispettivamente entro il 2021 e 2022 la cui valutazione è in funzione di un moltiplicatore di quattro volte il Margine Operativo Lordo.