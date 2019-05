Giù Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. I, mentre in Italia c'è il problema Carige da risolvere che tiene sotto pressione il comparto finanziario.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.285,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 62,19 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +278 punti base, evidenziando un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,72%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,77%. Resta vicino alla parità(-0,06%). Giù, che soffre un calo dello 0,61%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,70%.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-4,39%),(-1,85%) e(-1,84%).Tra idi Milano, in evidenza(+0,82%),(+0,58%) e(+0,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,59%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,41%.di Milano,(+1,67%) e(+0,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,17%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,85%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,05%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,95%.