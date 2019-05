Landini conferma partnership con Mantova Food&Science Festival

(Teleborsa) -saranno insieme anche nel 2019. Il marchio diparteciperà per il secondo anno consecutivo alla manifestazione internazionale di divulgazione scientifica che si terrà nella città virgiliana dal 17 al 19 maggio.L’evento culturale, alla sua terza edizione, promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME – Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Lombardia, del Comune di Mantova, della Camera di Commercio di Mantova, avrà comeLandini sarà protagonista nella giornata di sabato 18 maggio, presso la Loggia del Grano dove a partire dalle 18.00 si svolgerà il convegno Agricoltura di precisione: la tecnologia semplice e vantaggiosa (a cura di Argo Tractors).Mario Danieli (Country Manager) e Stefano Santachiara (Product Manager) della multinazionale che ha sede a Fabbrico, affiancati da Renato Rossi (OEM Account manager Topcon Agricoltura), condurranno il pubblico alla scoperta di obiettivi e benefici legati alla diagnostica e alle sue applicazioni, scoprendo come innovazione e tecnologia possono migliorare l’efficienza della produzione agricola e ridurre l’impatto sull'ambiente. A rendere più entusiasmante il confronto, ci sarà anche una dimostrazione di come condurre e dialogare in remoto con i trattori.