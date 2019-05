ENI, nuova scoperta a olio leggero nell’offshore dell’Angola

ENI

(Teleborsa) -ha effettuato un’altra importante scoperta a olio leggero. Il pozzo è stato perforato sul prospetto esplorativo denominato Ndungu.Il pozzo esplorativo Ndungu 1 NFW si trova a pochi km dalle installazioni Eni offshore del West Hub; è stato perforato dalla nave di perforazione Poseidon, in una profondità d’acqua di 1076 metri, raggiungendo una profondità totale di 4050 metri. Ndungu 1 NFW ha incontrato una singola colonna mineralizzata a petrolio leggero (35 API°) di 65 m di spessore e 45 m di reservoir netto in arenarie di età Oligocenica con eccellenti proprietà petrofisiche.Ndungu è la prima scoperta significativa effettuata in Angola all'interno di un’Area di Sviluppo già esistente, e rappresenta il risultato tangibile della validità della recente legislazione promossa con il Decreto Presidenziale No.5/18 del 18 Maggio 2018, che definisce un contesto legale favorevole per attività esplorative addizionali all'interno di Aree di Sviluppo già esistenti., e potrà quindi essere rapidamente allacciata alla produzione grazie alla sua prossimità ai sistemi di produzione sottomarini. La produzione sarà collegata alla FPSO N’goma (West Hub), aumentando la capacità produttiva del West Hub.Ndungu è la quarta scoperta di natura commerciale effettuata con la ripresa, a metà 2018, della campagna esplorativa da parte della Joint Venture del Blocco 15/06. Segue le scoperte di Kalimba, Afoxé e Agogo; le 4 scoperte complessivamente sono stimate contenere già oggi fino a 1.4 miliardi di barili di olio leggero in posto. La fase di appraisal di queste scoperte sarà finalizzata a provarne il loro ulteriore upside.