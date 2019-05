Mediaset, utile in forte crescita nel primo trimestre dell'anno

Mediaset

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre dell’anno con un calo del giro d’affari ma con un utile che si stabilizza a 39,6 milioni.Il colosso televisivo, guidato dall'Amministratore Delegatosi colloca in notevole crescita rispetto allo stesso periodo del 2018, dove l'. Tuttavia in Italia il gruppo ha registratorispetto ai 609 milioni dello stesso periodo. Mentre in Spagna i ricavi ammontano a 226 milioni rispetto ai 229 milioni del 2018."I ricavi avvertono in entrambi i Paesi - spiega Mediaset - il rallentamento del mercato pubblicitario: in Italia, dove il dato non è comparabile in termini omogenei con quello del pari periodo 2018, in quanto nel 2019 l'offerta pubblicitaria non ha compreso eventi rilevanti come il grande calcio free e pay della Serie A e della Champions League, i ricavi pubblicitari televisivi lordi sono pari a 483 milioni rispetto ai 505 milioni dei primi tre mesi 2018".Oltre al rallentamento del mercato pubblicitario ilrispetto ai 644,6 del 2018 (-25,5%). Il dato è il risultato per effetto della cessazione degli onerosi contratti calcio pay ancora attivi invece nella prima parte del vecchio esercizio. I(costi del personale, costi per acquisti, servizi e altri oneri, ammortamenti e svalutazioni di diritti e di altre immobilizzazioni)rispetto agli 810 milioni del primo trimestre 2018.Per il secondo trimestre dell’anno l'azienda si esprime: "i risultati economico-finanziari continueranno a beneficiare degli impatti del processo di "digital trasformation" delle attività pay italiane, con un rafforzamento del trend di crescita dei margini economici e della generazione di cassa del gruppo rispetto al 2018".