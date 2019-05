Mercati europei positivi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Segnali cautamente rialzisti giungono dai mercati europei anche se gli investitori restano preoccupati per una possibile escalation delle tensioni commerciali tra USA e Cina , la giornata odierna sarà movimentata da diverse indicazioni, tra cui spicca ilche misura la fiducia delle imprese tedesche, oltre che i dati sul. Per quanto riguarda l'Italia, attenzione all'da parte del Tesoro., poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,124. Lieve calo dell', che scende a 1.297,5 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%.Invariato lo, che si posiziona a +278 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,72%., segna un incremento marginale dello 0,25%. Denaro su, che registra un rialzo dello 0,70%, seguita da, che sale di un frazionale +0,57%., con il, che avanza a 20.691 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,45%),(+1,10%) e(+1,10%).Nel listino, i settori(-2,74%) e(-0,56%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 6,12% grazie ai forti risultati trimestrali Exploit di, che mostra un rialzo del 3,02%.Su di giri(+2,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,78%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,61%),(+4,21%),(+3,49%) e(+2,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,03%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,99%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.