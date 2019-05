Pirelli, trimestrale con valori in crescita ma aggiusta Giudance

Pirelli

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna, ha esaminato i risultati al 31 marzo 2019 che confermano la resilienza del modello di business focalizzato sull'High Value ed evidenziano una crescita dei principali indicatori economici. Il primo trimestre 2019, in particolare, è stato caratterizzato da unrispetto ai 92,4 milioni palesati nel primo trimestre 2018.Anche ihanno ottenuto una% rispetto al periodo di confronto, attestandosi a 1.313,8 milioni di euro. Tale variazione complessiva dei ricavi è stata positiva per lo 0,3% se si include l'effetto dei cambi e quello dell'adozione del principio contabile IAS 29, oltre che dell'alta inflazione in Argentina, che ha pesato negativamente con un impatto complessivo dello 0,9%.al 31 marzo 2019 si è mostrato a(302 milioni di euro escludendo l'mpatto fornito dall'IFRS 16 ed in crescita del 9,7% rispetto ai 298 milioni di euro del corrispondente periodo 2018 (+1,3% escludendo l’impatto dell’IFRS 16). Questo valore contabile include un beneficio di 25 milioni di euro derivante dall'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 che stabilisce una nuova modalità di contabilizzazione dei contratti di locazione.è invece cresciuto dello 0,6% a 230,7 milioni di euro rispetto a 229,4 milioni di euro del corrispondente periodo del 2018.è stato pari a 219,2 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai 218,4 milioni di euro ottenuti nel primo trimestre 2018, con un margine pari al 16,7% stabile rispetto al primo trimestre 2018.è stato pari a 183,1 milioni di euro, in contrazione sui 184 milioni dei primi tre mesi dell'anno passato.Infine laescludendo l'impatto del nuovo principio contabile IFRS 16 con cui si andrebbe ad un rosso di 4.387,3 milioni di euro, è negativa per 3.913 milioni di euro. Il valore è in crescita rispetto ai 3.180,1 milioni di euro al 31 dicembre 2018 per la consueta stagionalità del capitale circolante, ma in miglioramento rispetto ai 3.938,9 milioni di euro del 31 marzo 2018.Per quanto riguarda la, la società ipotizza per l'anno in corsriducendo la precedente previsione che li attestava tra 4% e il 6%.Confermata incidenza dell'High Value sui ricavi pari a circa il 67% e il miglioramento del margine Ebit adjusted 2019 previsto entro il 19%. Gli investimenti previsti per l'anno sono pari a circa 400 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai circa 430 milioni di euro del precedente target, coerentemente con il nuovo scenario di mercato.