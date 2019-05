Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

beni industriali

materiali

Coca Cola

Dowdupont

United Technologies

Boeing

Caterpillar

Applied Materials

Facebook

Alphabet

Electronic Arts

Regeneron Pharmaceuticals

Henry Schein

Nvidia

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli operatori ancora rivolta alle, ma anche allain uscita questi giorni. In particolare, hanno deluso le vendite al dettaglio di aprile , diminuite dello 0,2% rispetto al +0,2% atteso dagli analisti e al +1,7% della rilevazione precedente. Sotto le aspettative di consensus anche la produzione industriale e quella manifatturiera Sulle prime rilevazioni, il, scambia con un calo dello 0,66%, mentre lo, cede lo 0,43% a 2.822,22 punti. In frazionale calo anche il(-0,37%), come l'S&P 100 (-0,5%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,10%),(-0,82%) e(-0,81%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,38%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,25%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,20%.Al top tra i, si posizionano(+1,85%),(+0,85%),(+0,63%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,08%.scende dell'1,93%.Calo deciso per, che segna un -1,91%.