Seduta all'insegna del toro a New York su speranze accordo Usa-Iran

(Teleborsa) - Apertura in deciso rialzo per Wall Street
sulle speranze di un accordo tra Usa e Iran
per porre fine al conflitto, nonostante le notizie contrastanti
che giungono a riguardo.
Sull'equity
, ARM
, azienda britannica di semiconduttori quotata al Nasdaq, ha presentato un nuovo chip IA proprietario per data center
che il CEO Rene Haas prevede genererà 15 miliardi di dollari di fatturato entro il 2031. Il produttore farmaceutico spagnolo GRIFOLS procederà con l'IPO negli Stati Uniti
per la sua divisione biofarmaceutica statunitense. Sempre in tema IPO, secondo The Information SpaceX
, principale partecipazione azionaria del fondo Destiny Tech100
, punta a depositare il prospetto di offerta pubblica iniziale già questa settimana.
Sul fronte macro
, nel 4° trimestre del 2025 è calato il deficit delle partite correnti
. Il disavanzo si porta a 190,7 miliardi di dollari rispetto ai 239,1 miliardi del trimestre precedente (rivisto da -226,4 miliardi).
Dalle prime rilevazioni
, il Dow Jones
mostra una plusvalenza dello 0,64%; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500
, che avvia la giornata in aumento dello 0,6% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In rialzo il Nasdaq 100
(+0,7%); sulla stessa linea, sale l'S&P 100
(+0,68%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari
(+1,97%), materiali
(+1,39%) e beni industriali
(+1,23%). Il settore energia
, con il suo -0,69%, si attesta come peggiore del mercato.