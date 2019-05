Positiva la giornata per la Borsa di Milano, allineata ai mercati europei

Cisco

(Teleborsa) - Dopo una mattinata vissuta sotto la parità,, incoraggiate dall'andamento di Wall Street che, nonostante le ancora persistenti tensioni tra Stati Uniti e Cina, ha avuto un avvio in rialzo delle contrattazioni.New York, trainata soprattutto dalle azioni di, premiate dopo la diffusione della trimestrale sopra le attese, lascia in secondo piano l'incertezza generata dal futuro delle trattative commerciali tra Washington e Pechino.Con questi fattori a fare da Market movers della giornata, si muove in modesto rialzo la borsa americana con lo, che evidenzia un incremento dello 0,58%.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.285,2 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,19%.Torna a scendere lo, attestandosi a +277 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,68%.acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,74%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,78%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,62%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,38%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,30%. In frazionale progresso il(+0,58%), come il FTSE Italia Star (1,6%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,43 miliardi di euro, in calo di 406,6 milioni di euro, rispetto ai 2,84 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,8 miliardi di azioni, rispetto ai 0,93 miliardi precedenti.Tra i 221 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 154, mentre 50 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 17 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,65%),(+3,39%) e(+2,41%).Il settore, con il suo -0,64%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 4,73%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,30%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,27%.Decolla, con un importante progresso del 3,68%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,70%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,20%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,12%),(+4,73%),(+4,60%) e(+3,74%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,58%.In apnea, che arretra del 2,93%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,25%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,13%.