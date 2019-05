Sovranisti a Milano con Salvini che afferma: "Lega sarà primo partito in Europa"

(Teleborsa) -: i sovranisti diriuniti in Piazza Duomo e gliche hanno manifestato contro il razzismo ed i movimenti di ultradestra., applaudendo il leader leghista, che ha concluso la sua campagna elettorale alla presenza degli esponenti di ultradestra europei. Rosario in mano, il vicepremier non ha risparmiato nessuno, neanche il Papa, auspicando che la Lega diventi primo partito in Europa."Qua non c'è l'ultradestra ma la politica del buonsenso:", ha denunciatodal palco, aggiungendo "è un momento storico importante per liberare il continente dall'occupazione abusiva organizzata a Bruxelles da molti anni". L'immigrazione e le tasse i passaggi chiave del suo discorso.E mentre i sovranisti manifestavano con Salvini, un'altra Milano manifestava contro il razzismo ed il sovranismo. La Balconiadi, lacontro Salvini, e il Gran Galà del futuro in, hanno richiamato alcune migliaia di persone per dire