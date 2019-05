Barometro Crif: "Crescono richieste di prestiti da parte delle famiglie (+6,9%)"

(Teleborsa) -Una tendenza evidenziata dall'Sulla base dell'analisi del patrimonio informativo di Eurisc – Il Sistema di Informazioni Creditizie di Crif,rispetto allo stesso mese del 2018, confermando la dinamica positiva già registrata nei primi 3 mesi dell'anno e nei precedenti periodi di osservazione. L'incremento più consistente, pari a +7,6%, è stato registrato dai prestiti finalizzati a fronte del +6,0% dei prestiti personali.Alla base della costante crescita delle richieste di prestiti da parte delle famiglie italiane, secondo, vi sono "nuovi stili di vita ed esigenze di consumo" ma a favorirla sono anche "le nuove modalità di interazione digitali".Ad aprile – secondo l'analisi Crif – anche l'che, nell'aggregato di prestiti personali e finalizzati, arriva ad assestarsi afacendo segnare il record assoluto degli ultimi 7 anni. Per quanto riguarda il'importo medio richiesto ha raggiunto il valore dimentre per isi è attestato aLa rilevazione di aprile ha messo in evidenza unaa discapito della classe dirispetto allo stesso mese del 2018). Quest'ultima, tuttavia, risulta ancora la classe preferita dagli italiani, con il 42,4% del totale. Il 57,4% delle richieste di prestiti finalizzati riguarda importi al di sotto dei 5.000 euro mentre per i prestiti personali è la classe compresa tra 10.001 e 20.000 Euro a essere risultata la più richiesta, con una quota pari al 29,1% del totale.Anche nel mese di aprile – sottolinea Crif – la classe in cui si sono concentrate le preferenze degli italiani è quella di. Il 23,4% delle richieste di prestiti finalizzati sono state di durata inferiore ai 12 mesi, mentre il 47,6% (+1,4 punti percentuali) delle richieste di prestiti personali si sono concentrate nella fascia di durata superiore ai 5 anni.L'ultimo aggiornamento del Barometro Crif evidenzia come nel mese di aprile sia stata ladel totale, seguita da quella tra i 35 e i 44 anni, con il 22,4%. Prosegue lo spostamento verso le classi di età superiori ai 55 anni (+0,5 punti percentuali).