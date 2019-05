Cina: sempre più imprese UE obbligate a cedere tecnologie

(Teleborsa) -. Il dato arriva dalhe ha registrato il(il 20%) costretti a cedere tecnologie e questo nonostante le rassicurazioni di Pechino: per il 25% di questi il procedimento è in corso e per il 63% è stato completato in meno di due anni.Il tema è tra i più delicati ed è al centro delle: secondo l'amministrazione Trump, sarebbe stata l'assenza di interventi da parte di Pechino su questo punto a far fermare le trattative sull'accordo commerciale, dando il là alla"I nostri associati hanno riportato che, purtroppo, il trasferimento forzato di tecnologia non solo persiste, ma è addirittura raddoppiato nell'arco di appena due anni", ha dichiarato la vicepresidente della Camera di Commercio Ue,, durante la presentazione del rapporto.Secondo Roule, se è vero che le "ragioni possono essere diverse", rimane ", con un'incidenza oltre la media in settori innovativi e ad alto valore aggiunto, come industria chimica e petrolifera (30%), dispositivi medicali (28%), farmaceutica (27%) e automotive (21%).Le tensioni tra USA e Cina non aiutano, con Pechino che ha rimandato al mittente le accuse sul trasferimento forzato di tecnologie (definite "fabbricate dall'aria sottile" nell'edizione di sabato scorso del Quotidiano del Popolo, "voce" del Partito comunista cinese).confermando, anche se l'ottimismo sulla crescita cinese è sceso al 45%, dal 62% del 2018.Non a caso, il 72% delle 585 imprese che hanno partecipato al rapporto, ha stimato di prevedere ostacoli in crescita nel prossimo quinquennio, malgrado i ripetuti impegni del governo cinese a proseguire sulla via delle riforme e dell'apertura verso l'esterno.