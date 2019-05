Fine Foods prosegue l'acquisto di azioni proprie

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 19 dicembre 2018,comunica di aver, dal 13 al 17 maggio 2019, complessivamentepari allo 0,0280% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 10,0063 euro, per un controvalore complessivo pari a 63.490 euro.A seguito degli acquisti effettuati, al 17 maggio 2019, la Società ha in portafoglio 238.884 azioni proprie, pari allo 1,0527% del capitale sociale.Sul listino milanese, si muove al ribassocon i prezzi allineati a 9,95 euro per una discesa dell'1,49%.