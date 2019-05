Mondo TV Group raggiunge l'intesa con la House of Talent

Mondo TV

(Teleborsa) -ha raggiuntobrand che raccoglie alcuni degli influencer più seguiti su youtube, instagram e TIK TOK, per la produzione di una web serie e lo. L'accordo prevede lacon i protagonisti della House of Talent con l'intento di richiamare il target dei ragazzi dai 13 ai 17 anni.La nuova web-serie sarà co-prodotta dalla Mondo TV con la società House of Talent, che detiene i diritti sul marchio House of Talent e i contratti con i protagonisti dell'attuale marchio, con unper la propria parte.Mondo TV, come co-produttore, parteciperà alla ripartizione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento della web-serie, del relativo licensing e merchandising, i proventi derivanti dalle attività dei protagonisti della serie per un periodo di 20 anni. Inoltre Mondo TV si occuperà della distribuzione dei diritti collegati alla serie.Seppur sia molto difficile prevedere i proventi che potranno essere generati, il management della Mondo TV e del partner, dato il successo che già ha riscontrato la House of Talent senza ilsupporto della web serie.Presidente di Mondo TV, ha dichiarato, a proposito della partnership appena stipulata :"Ringrazio Matteo Altieri per aver scelto Mondo TV come partner in questo bellissimo e innovativo progetto, che permette a Mondo TV Group di cooperare nello sviluppo di un progetto che ha già un successo riconosciuto. Inoltrequale quello del pubblico teenager, grande fruitore dei media social e digitali".