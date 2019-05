Alstom, "Aptis" tra i protagonisti del più grande appalto europeo di Bus elettrici

(Teleborsa) -. Questi Aptis, lunghi 12 metri, rivestiranno un ruolo centrale nel sostanziale rinnovo della flotta di autobus della rete dell’Île-de-France.Grazie al design innovativo, Aptis offre ai passeggeri un’esperienza unica di viaggio.. Dotato di grandi finestrini panoramici, Aptis offre il 25% di superficie a vetri in più rispetto a un autobus standard e un’area di seduta sul retro con vista panoramica della città., ovvero la nostra soluzione di mobilità al 100% elettrica progettata dai team Alstom nei siti di Hangenbieten e Reichshoffen in Alsazia.. Aptis è disponibile inoltre per la ricarica ad ogni capolinea, se necessario, mediante soluzioni di ricarica a terra (SRS) o di ricarica dall’alto.è stato progettato per un costo totale ottimizzato, grazie ai ridotti costi di manutenzione e operativi e una vita utile prolungata rispetto a quella di un autobus standard. Il costo totale di possesso equivale a quello di un attuale autobus diesel standard nell’arco di 20 anni.Dalla presentazione del prototipo. Queste prove hanno permesso di testare le caratteristiche di Aptis, ispirate al tram, in un nuovo contesto, le sue prestazioni di inserimento nei centri cittadini, il grado di autonomia e il sistema di assistenza alla guida.. Questa certificazione garantisce che più del 60% del valore aggiunto di Aptis è di provenienza francese.