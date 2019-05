Governo, Decreto sicurezza-bis: esplode lo scontro

(Teleborsa) - Gli ingredienti per unad altissima tensione c'erano tutti: preceduto dall'ira diper lo sbarco in diretta tv dei migranti dallaa Lampedusa e dalmolto duro trae ilaccusato dal leghista di parteggiare per i 5Stelle, conche prova a ricucire ("Ho fiducia in Conte, assolutamente", ndr) l'ultimo round nel Governo si è consumato sulClima da subito molto animato con lo scontro che è esploso subito sulle norme volute dal leader della Lega. Alla fine, è arrivata laIn apertura di CdM, infatti, il Premier ha parlato diIl Ministro dell'Interno non la prende bene e incalza:insistendo per il semaforo verde al provvedimento. Alla fine però gli ostacoli non sono stati superati e ilSecondo fonti del Governo, dal Colle filtrerebberosoprattutto sulle multe per chi aiuta i migranti e sulle interferenze del Viminale rispetto alle competenze degli altri ministeridicono fonti leghiste.già al lavoro per limare il testo e appuntamento di nuovo in Consiglio dei Ministri, previsto per domani mercoledì 22 maggio, o al più giovedì.