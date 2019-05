Scambi deboli sui Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. L'incertezza si registra anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.Sul mercato Forex, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,116. Attenzione ala Francoforte. Attese anche le minute dell'ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve . L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,05%) si attesta su 62,47 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +272 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,64%.poco mosso, che mostra un +0,09%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,33%. Deboleche lima lo 0,13%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2% sulSi distinguono a Piazza Affari i settori(+0,87%),(+0,71%) e(+0,67%).Nel listino, i settori(-0,77%) e(-0,67%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,06%),(+1,94%),(+1,42%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,11%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,87%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%.del FTSE MidCap,(+3,55%),(+1,52%),(+1,43%) e(+1,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,56%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,49%.Sottotonoche mostra una limatura dello 1,00%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.