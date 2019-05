UE, completata riforma politica energetica e climatica

(Teleborsa) - E' arrivata oggi a Bruxellesagli ultimi quattro atti legislativi del, che la Commissione aveva presentato nel 2016.Grazie a questi, l'Unione Europea ha completato la riforma del proprio quadro per la politica energetica e climatica, stabilendo i presupposti normativi per la transizione verso l'energia pulita mirando al conseguimento degli impegni assunti con l'accordo di Parigi sul clima.Nel dettaglio ledel pacchetto riguardano l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, l'assetto del mercato dell'energia elettrica, la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e le norme sulla governance per l'Unione dell'energia.oggi vi sono innanzitutto un regolamento e una direttiva che rendono ilai confini europei, flessibile e orientato verso i consumatori, ai quali fa ottenere maggiori diritti.Nuove disposizioni anche nel settore di scambi e di "responsabilità del bilanciamento", atte a rendere possibile al sistema dell'energia elettrica di adattarsi alla generazione "intermittente" di energia proveniente da fonti rinnovabili.Del pacchetto fanno parte poi anche un nuovo regolamento per la, volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia nelle situazioni di crisi, e uno sulla riforma del ruolo, delle competenze e del funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Viene infatti reso più forte la veste di supporto che l'Acer svolge nella supervisione normativa delle entità europee attive nel settore dell'energia.