Amazon mette le ali, Bezos costruisce un aeroporto: investimento da 1,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - L'disembra non conoscere fine. Realizzata e dunque archiviata una idea, è già tempo per un'altra sfida. Una storia iniziata neanche tanto tempo fa grazie alla quale il CEOè diventato uno degli uomini più ricchi di- Correva l'anno 1994 quando Jfondava Amazon, senza immaginare lontanamente che sarebbe stata per lui una vera e propria. Aveva da poco lasciato il suo ruolo da Vice Presidente alla D.E. Shaw di New York, per trasferirsi sulla costa occidentale, a Bellevue, nello stato di Washington ed è qui che il trentenne Jeff decise di acquistare casa. Sempre qui, nel suo garage,Stando ai racconti (non è dato sapere quantopiuttosto che tramandati per cavalcare ladi unache resta), come accade in occasione di una nuova nascita, per la suavoleva un nome che cominciasse con lain modo che comparisse al primo posto nei vari elenchi: sfogliando un'enciclopedia trovòL'idea iniziale era quella di v. Una libreria online, nientePer attuare la sua idea, Bezos mette sul piatto i suoi personali risparmi e quelli dei suoi genitori nella fase di startup:L'approdo in Borsa, invece, è datatoDue anni dopo, Amazon conta già oltre duemila impiegati (oggi dà lavoro a oltre 500 mila persone) e proprio come il nome deNel frattempo, lalibreria più grande del mondo iniziava a commerciare CD, film, software, dispositivi elettronici di consumo, videogame, giocattoli e utensili per la casa.Nella rivistadedica a Jeff Bezos la copertina come uomo dell'anno. Proprio come un: il lancio del primo Kindle, lettore per libri in formato elettronico, è storia più recente: il device, dotato di uno schermo monocromatico di 6 pollici, arriva nell'ottobre del 2009. Poi è la volta di servizi servizi comeche ha ridefinito, senza ritorno, ildell'eCommerce, proiettandolo drittoSono iniziati i lavori per la costruzione di un aeroporto interamente dedicato alle attività di Amazon e destinato a diventare lo hub della compagnia aerea Prime Air di proprietà della società di Jeff Bezof. L’area prescelta ricade nel Kentucky ma a breve distanza dallo scalo internazionale di Cincinnati.L'hub dovrebbe essere operativo nelfar decollare una cinquantina di aerei (con 200 voli al giorno) e dare lavoro a circa 2000 persone.– ha affermato Bezos -dispone di una flotta composta dae di ordini per dieci nuovi aeromobili. Il che fa ritenere che il nuovo scalo, insieme al centro di smistamento che comprenderà piloti di drone per la consegna domiciliare in aree remote, sia destinato a crescere in termini di infrastrutture e logistica sull’area prescelta dNel frattempo Amazon punta ad attrezzarsi negli aeroporti satelliti dei grandi centri urbani e potrà avvalersi di un terminal proprio nello scalo di, in Florida, e avicino Chicago.Amazon arriva anche traIl colosso americano ha infatti firmato un accordo con le case circondariali di, a Roma. Ad annunciare l'intesa è stato proprio il Direttore del penitenziario piemontese, Domenico Minervini.Il patto prevede che alcuni detenuti vengano impiegati come magazzinieri e supporto alla logistica sia a Torino sia a Rom, ha spiegato in un'intervista Minervini. Nel carcere di Torino saranno messi al lavoro per Amazon una decina di detenuti, che svolgeranno le proprie mansioni in un capannone. I detenuti saranno retribuiti ma ancora non èe chi farà effettivamente parte del progetto.